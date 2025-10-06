Guillermo Francos habló de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras el narcoescándalo por presuntos vínculos narco con Fred Machado.

"Este episodio se había convertido en el centro de la campaña, era un daño enorme", dijo el jefe de Gabinete.

"Creo que la toma de decisión fue personal. El presidente Javier Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert en cualquier imputación, porque entendió que era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña como lo hizo en la provincia de Buenos Aires. Entonces no quiso dejarse correr por la oposición kirchnerista y lo sostuvo", consideró este lunes en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Francos justificó la renuncia de Espert

"Del sábado al domingo se ve que Espert reflexionó sobre lo que estaba generando él con este episodio", dijo el ministro.