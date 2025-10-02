Está claro que José Luis Espert no estaba cómodo durante la entrevista en A24 donde le preguntaron varias veces si había recibido dinero del narco Fred Machado y no pudo negarlo.

Tal vez por eso es que su gestualidad también delató que no estaba siendo sincero. Pero Franco Torchia decidió burlarse de la situación y poner el énfasis en los denigrantes insultos que utiliza el candidato, para terminar diciendo que le verdadero insulto es que te relacionen con el narcotráfico.

Torchi recordó que Espert suele utilizar términos como "puto" o "negro de mierda" a modo de insulto pero que ahora parece haberse dado vuelta la taba y todos saben de quiénes se rodea el candidato. Y vuelve la famosa frase que reza: "Dime con quién andas y te diré quién eres".