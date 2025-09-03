"Un cachivache profesional"
Franco Torchia consideró que el "sueño húmedo" de Patricia Bullrich es un paredón de fusilamiento
La ministra de Seguridad abrió una puerta complicada cuando quiso involucrar a la inteligencia rusa y venezolana en la filtración de audios que no pudo hacer nadie extraño al gobierno. Y ahora todos pueden opinar sobre ella.
Para Pitu Salvatierra el enojo de Patricia Bullrich es porque ella se da cuenta de que “hay mucha torpeza” en el tratamiento del escándalo de corrupción y recordó que ella es una especialista en inteligencia.
Pablo Duggan sumó que al lado de los cachivaches de este Gobierno, Bullrich es una cachivache profesional y le dio paso a Franco Torchia.
Y Franco no le esquivó al bulto y aseguró que “su sueño húmedo es un paredón de fusilamiento, sueña con bazucas, rifles y un país con verjas electrificadas”.