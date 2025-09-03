Para Pitu Salvatierra el enojo de Patricia Bullrich es porque ella se da cuenta de que “hay mucha torpeza” en el tratamiento del escándalo de corrupción y recordó que ella es una especialista en inteligencia.

Pablo Duggan sumó que al lado de los cachivaches de este Gobierno, Bullrich es una cachivache profesional y le dio paso a Franco Torchia.

Y Franco no le esquivó al bulto y aseguró que “su sueño húmedo es un paredón de fusilamiento, sueña con bazucas, rifles y un país con verjas electrificadas”.