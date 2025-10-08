Dinero, drogas y, aunque parezca raro, también amor. Esos son solo algunos de los condimentos de la novela de Fred Machado, su amor por los perros y su financiamiento ilegal a políticos argentinos con dinero del narcotráfico.

Mientras el empresario espera que se concrete su extradición a los Estados Unidos y más de uno se está preocupando por lo que pueda contar, Franco Torchia aseguró que narcoempresario se enamoró en el medio de esta extraña trama.

Franco, como buen periodista, no dio la fuente y de hecho se guardó los detalles más picantes pero abrió un nuevo camino que probablemente valga la pena investigar.