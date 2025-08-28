“Todo marcha acorde al plan” suelen decir los libertarios para reforzar la idea de que no son improvisados. Y para Franco Trochia eso es tristemente cierto ya que la idea es eliminar a los discapacitados.

Primero fue dando de baja los certificados y los subsidios sin previo aviso, después sacándoles medicación, vetando la ley que declaraba la emergencia en discapacidad, atacando con las fuerzas de seguridad a las familias que iban a manifestarse y, como broche de oro, las repudiables expresiones del armador político y candidato de LLA, Sebastián Pareja.

Si algo quedó en claro en estos casi dos años de gobierno libertario es que la única manera de que el plan económico funcione es dejando afuera lo que ellos consideran un gasto, es decir la clase pasiva y los discapacitados. Y todo marcha acorde al plan.