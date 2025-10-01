El escándalo de la confirmación de la relación entre José Luis Espert y Fred Machado ensucia con la presencia del narco a las listas de La Libertad Avanza.

Franco Rinaldi, que quedó afuera de la lista de Juntos por el Cambio por declaraciones homofóbicas en una elección pasada y recibió la crítica de Espert, aprovechó para desquitarse.

Como la venganza es un plato que se sirve frío, Rinaldi metió una y otra ve el dedo en la herida, revolviendo para que salga toda la podredumbre que rodea al canidadto libertario.

Llamándolo sobradoramente "profe", Rinaldi se rio durante largo rato de la caída en desgracia de su rival en la interna de la derecha.