Si el objetivo de Javier Milei al ir a una entrevista con Eduardo Feinmann era despejar las dudas sobre el acuerdo con Donald Trump, su desconcertante participación no hizo más que incrementarlas.

Franco Rinaldi -cada vez más alejado del círculo libertario- le pegó al presidente al que calificó de "desangelado" y lo comparó con Domingo Cavallo.

El paralelismo con Cavallo lo cifró en la época en la que el exministro de Economía acudía a dar parrafadas de cifras para explicar lo inexplicable.