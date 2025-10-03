"Tengo miedo que el presidente, que lentamente va perdiendo mi voto, se haya enamorado de decir estupideces o mentiras. Dice que hizo más reformas del Estado que Menem. Empiezo a sentir que cree que eso es verdad, es preocupante. Si cree que eso es verdad me confirma que está viviendo en una nube de pedos. El grado de desconexión es total" disparó Franco Rinaldi, castigando a Javier Milei por respaldar a José Luis Espert.

Rinaldi fue muy crítico con Espert de quien hasta se burló de su burda argumentación de cómo recibió los doscientos mil dólares de Fred Machado: "Espert dijo que hace reestructuraciones y parece que le hizo la reestructuración a una empresa minera guatemalteca por 200 lucas. Qué país, la puta madre".

Para cerrar sentenció que todo este entramado narco afecta al gobierno y se va a hacer sentir en las elecciones: "Lamento el tuit del presidente, esto de Espert es un tema muy serio y está lejos de darse por cerrado".