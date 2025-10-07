Después de 4 años de estar con prisión domiciliaria en su mansión de Viedma, la Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado, acusado de participar de una red de narcotráfico y ahora se explica por qué se precipitó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

Por este motivo, y luego de las explosivas declaraciones que realizó ante la prensa, el empresario Federico "Fred" Machado fue detenido este martes por la Policía Federal, en cumplimiento del operativo que hará efectiva su extradición a Estados Unidos.

Tal como muestran algunas imágenes, efectivos federales ingresaron al domicilio de Machado, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1, que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y traslado al juzgado.