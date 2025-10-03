Mientras La Libertad Avanza cruje no sólo por los hechos de corrupción sino también por los vínculos con el narcotráfico, José Luis Espert fue obligado a hacer un descargo en cámara para tratar de explicar lo inexplicable.

Casi 24 horas después de no poder darle una respuesta concreta a una pregunta simple que era si había cobrado o no ese dinero, y claramente asesorado por abogados, Espert intentó instalar que en realidad ese dinero fue el adelanto de un trabajo privado que en realidad nunca realizó.

¿No era más fácil decir eso de entrada? ¿O se trata de una estrategia más para intentar llegar hasta octubre sin la grave acusación de haber sido financiado por el narco?

Lo cierto es que esta es la tercera versión sobre ese dinero. Primero había dicho que no era para él sino para el partido, después se negó a confirmar si lo había recibido y ahora parece ser parte de una operación legal entre privados. Por lo menos raro. Y aunque alguno libertarios, incluyendo al Presidente quisieron dar el tema por cerrado, del otro lado nadie le cree.