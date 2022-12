Parándose en el engañoso muro de la ecuanimidad tanto Ernesto Tenembaum como Jorge Fontevecchia reflexionaron sobre la sentencia que recibió Cristina Kirchner.

Si bien el titular de Perfil dijo que no hay dudas de la existencia de casos de corrupción dentro del kirchnerismo -cuando en realidad la causa era sobre la participación o no de la Vicepresidenta en esos hechos- no negó el bochorno que significó el entramado de la operación política-mediático-judicial destapada con los diálogos en Telegram entre los involucrados.