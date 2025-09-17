Este miércoles la comunicad educativa marcha encabezó una marcha histórica a favor de la Ley de Financiamiento Universitario luego del veto de Javier Milei.

En ese marco, el periodista y empresario Jorge Fontevecchia, víctima de las agresiones del presidente Milei, respaldó las protestas frente al Congreso y repudió los vetos del presidente, con un video difundido por la propia cuenta de ‘X’ de la 'conducción UBA'.

Al detectar la grabación en las redes sociales, Jorge Rial cruzó a Fontevecchia con un durísimo mensaje que lo deja expuesto: "Ojo que este no le paga a sus trabajadores".