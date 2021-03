A pesar de escribirle directamente al expresidente Mauricio Macri y de responderle a sus descalificaciones, Jorge Fontevecchia no abandona el tono diplomático: le refriega que no le dio reportajes a Perfil, que no hizo autocrítica y que sus referencias personales son una proyección.

Pero ha decidido no responderle seriamente para no romper los puentes, no vaya a ser cosa de que las vueltas de la vida los vuelva a encontrar y necesite que le de una mano.

https://www.perfil.com/noticias/columnistas/estimado-mauricio-por-jorge-fontevecchia.phtml