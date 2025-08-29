Lilia Lemoine volvió a quedar en ridículo. La diputada libertaria hizo una publicación insólita, para intentar elevar un poquitito la pésima imagen de Karina Milei. Aunque parece que es irremontable.

Lemoine quiso demostrar en cierta manera la “popularidad” de la secretaria de la Presidencia cuestionada por las coimas, pero fue tan solo a través de una foto y con un ultra fanático libertario.

“La gente reconoció a Karina Milei en el aeropuerto rumbo a Corrientes”, escribió en un tuit, y no pudo quedar más en ridículo, ya que “la gente” se trataba de Marco Palazzo, conocido militante y comunicador ultra libertario y adorador de Hitler.

Palazzo era uno de los personajes que se hacían pasar por periodistas y que iban a provocar a las marchas que se realizaban frente al Congreso Nacional. Prácticamente, un empleado del régimen.

Por eso Lilia Lemoine ya no engaña a nadie a través de sus redes sociales.