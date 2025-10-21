El debate político en la Argentina llegó a niveles absolutamente bizarros y se discute si un candidato debería afeitarse o no la cabeza para parecerse al narco que figura en la boleta.

La idea original habría salido del propio gobierno, según reveló Nicolás Wiñazki, y ante la falta absoluta de propuestas Diego Santilli hasta lo preguntó seriamente desde sus redes sociales.

Ahora el pésimo candidato de La Libertad Avanza, dicho por el propio Milei, pareció querer ganar algo de tiempo y aseguró que si gana las elecciones en la Provincia, vuelva a La Misa y se pela, pero desafió al conductor y los panelista a hacer lo mismo.