Con la franqueza que la caracteriza para hablar de diferentes temas, la actriz Florencia Peña cuestionó al actual gobierno y se animó a comparar su realidad frente a la gestión anterior: "Con Alberto, mi mamá y yo no estábamos tan mal como ahora".

En declaraciones radiales, Peña criticó las excusas que plantea la administración libertaria y aseguró que "ese cuento de que dejaron un desastre se termina".

Además, defendió el legado kirchnerista al remarcar: "Néstor nunca fue contra el pueblo".