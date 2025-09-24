Fuertes declaraciones
Florencia Peña sobre la era Milei: "Con Alberto, mi mamá y yo no estábamos tan mal como ahora"
La popular actriz estuvo como invitada en Radio Con Vos y habló de la actualidad política del país. Además, defendió el legado kirchnerista al remarcar: "Néstor nunca fue contra el pueblo".
Con la franqueza que la caracteriza para hablar de diferentes temas, la actriz Florencia Peña cuestionó al actual gobierno y se animó a comparar su realidad frente a la gestión anterior: "Con Alberto, mi mamá y yo no estábamos tan mal como ahora".
En declaraciones radiales, Peña criticó las excusas que plantea la administración libertaria y aseguró que "ese cuento de que dejaron un desastre se termina".
Además, defendió el legado kirchnerista al remarcar: "Néstor nunca fue contra el pueblo".