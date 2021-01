Chiche quiso compararnos con Canadá que tiene más vacunas que las que necesita porque hicieron acopio, "porque se avivaron" dijo Chiche sin tener en cuenta en primer lugar que Canadá no tiene problemas de dinero para pagar el precio que sea para comparar las vacunas ni tampoco la postura de la OMS en contra del acopio ya que el tener más dosis de las necesarias va en contra de la salud pública del planeta.

Lo cierto es que la falta de vacunas no es un problema entre Argentina y Rusia sino que es un tema a nivel global ya que ningún laboratorio puede cumplir con la alta demanda.

Tal vez a Cabak se le cayó una idea cuando ante la pregunta de Azzaro de qué haría él contestó que no comunicaría el más el número de dosis que promete Rusia para no quedar mal parado si luego no se puede cumplir con esa expectativa.

Justo lo que hizo el gobierno con este envío en el que no confirmó el número de dosis y dejó que fueran los medios los que especularan.

DE todos modos el laboratorio Gamaleya emitió un comunicado donde se comprometió a cumplir con lo pactado con la Argentina.