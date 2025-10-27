Flavio Azzaro hizo un simple y conciso, pero clarísimo análisis que podría resumir tranquilamente lo que acaba de suceder en las elecciones de medio término.

El periodista deportivo, pero confeso peronista, aseguró que "hay gente que prefiere estar mal a votar al peronismo", durante una conversación en Futuröck.

Allí aseguró que la economía del país "está mal" y tomó como indicadores dos hechos irrefutables: la entrevista de Eduardo Feinmann a Milei donde lo dejó muy mal parado, y las declaraciones del propio Trump quien aseguró que "Argentina está muriendo y tratando de sobrevivir".