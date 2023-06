En las redes sociales se viralizó un polémico video que podría desembocar en un verdadero escándalo en los medios argentinos.

En una conversación que fue capturada porque los micrófonos de Radio Rivadavia quedaron abiertos, en el pase de Baby Etchecopar y Jony Viale, hubo un diálogo que expuso los supuestos negociados de Horacio Rodríguez Larreta con la prensa.

“Horacio no entiende mucho cómo se manejan las cosas, y se cree que compra un paquete de periodistas de periodistas que le responden, pero hay otros que no, y no lo puede entender”, dijo Jony Viale, en un tramo de la conversación.

"Entonces estamos teniendo problemas con su equipo", agregó.

Todo ocurrió mientras el periodista de LN+ se preparaba el cambio de programa. En ese momento Viale le contó a su colega que Larreta estaba enojado porque hay periodistas que “no puede comprar”.

“El pelado compra el Diario de Yrigoyen que le venden los alcahuetes que itene alrededor. Él se cree que poniendo plata soluciona todo“, remata enojado Baby.

Según se deduce de la charla, ese “paquete” le salió a Larreta alrededor de US$ 1 millón de dólares.

Frente a este video, que se viralizó en las redes sociales, muchos usuarios salieron a decir que estaba armado y era una operación política para perjudicar a Larreta: