El acto que encabezó el presidente Javier Milei en el partido bonaerense de Tres de Febrero, se vio afectado por un momento de extrema tensión que vivió en el lugar.

Un nuevo video revela el momento exacto en que la mujer, armada con un cuchillo y alterada, se encontraba a escasos metros de Milei durante su acto.

El episodio, que generó gran conmoción, terminó con la intervención del personal de seguridad. Los agentes lograron reducirla tras algunos forcejeos dentro de un supermercado cercano, evitando que se produjeran consecuencias mayores.

Las autoridades confirmaron que la mujer quedó detenida y a disposición de la Justicia, mientras se investigan los motivos de su accionar.