"Pueden festejar porque tuvieron éxito. No me cabe dudas que es un fracaso de los que están en el gobierno. Vinieron a concentrar la riqueza, a empobrecer la Argentina, desindustrializarla y lo lograron. No me cabe dudas", dictaminó Filmus.

En diálogo con Viviana Canosa en Canal 9, el diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires recordó que desde siempre el proyecto económico de Mauricio Macri fue dejar el país así.

"Tenemos cuarenta por ciento de pobreza cuando todavía falta analizar un trimestre de inflación. La cadena nacional tenía que ser para pedirle perdón a la gente que pasa hambre", agregó.