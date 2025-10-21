Por primera vez en el país se votará con boleta única de papel. Este sistema si bien puede llegar a traer algunos problemas por el hecho de ser nuevo, se supone que hará mucho mas rápido el recuento de votos.

Algunos distritos, que votan Senadores y Diputados requerirán dos cruces o tildes en la boleta y, de no tenerlo, el que no esté marcado se contará como voto en blanco.

Cabe la aclaración de que para votar a Diego Santilli de La Libertad Avanza, hay que marcar el cuadro que tiene la cara del narcodiputado José Luis Espert.