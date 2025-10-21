Nuevo sistema
Fijate dónde votás el domingo 26 en la primera elección nacional con boleta única de papel
Desde la Cámara Nacional Electoral advirtieron que en el padrón puede haber algunos cambios en relación a la última elección nacional e incluso en relación a las elecciones locales. Por eso es que antes de ir a votar deberías chequear adónde te toca.
Por primera vez en el país se votará con boleta única de papel. Este sistema si bien puede llegar a traer algunos problemas por el hecho de ser nuevo, se supone que hará mucho mas rápido el recuento de votos.
Algunos distritos, que votan Senadores y Diputados requerirán dos cruces o tildes en la boleta y, de no tenerlo, el que no esté marcado se contará como voto en blanco.
Cabe la aclaración de que para votar a Diego Santilli de La Libertad Avanza, hay que marcar el cuadro que tiene la cara del narcodiputado José Luis Espert.