A pesar de los infructuosos esfuerzos de José Luis Espert para despegarse del narco condenado Fred Machado, tuvo que reconocer que viajó en su avión pero mintió sobre las veces que estuvo con él.

El narco, condenado por lavado de activos y narcotráfico, está detenido con prisión domiciliaria en Viedma mientras espera que la Corte Suprema defina su extradición, pedida por el estado de Texas.

Entre los papeles que se encontraron están los papeles que confirman que el narco habría "colaborado" con entre 2,5 y 5 millones de dólares para la campaña de Espert del 2019.