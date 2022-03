Fernando Iglesias derrapó de nuevo y arrugó: atacó a Facundo Manes y luego borró el tuit

El bloque del PRO abandonó este martes la Asamblea Legislativa en medio de gritos y críticas al presidente Alberto Fernández, después de que el mandatario expresara cuestionamientos a la gestión de Mauricio Macri.

Sin embargo, no toda la oposición se retiró. Uno de los que se quedó fue Facundo Manes, el neurólogo y diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.

A través de su cuenta de Twitter, explicó los motivos de su accionar.

“Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo”, escribió el legislador.

Para reprocharle esa actitud, su par Fernando Iglesias lo atacó en las redes: "El cerebro de Manes. Próximamente, en las mejores librerías de Peronia". Luego, posiblemente arrepentido, lo borró.