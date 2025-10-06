Fernando Gray habló en Duro de Domar para hablar de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, por el narcoescándalo por sus vínculos con Fred Machado.

"Lo de Espert me parece impresentable": el intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional por Unión Federal, solicitó a la Justicia Electoral que no se proceda a la reimpresión de boletas para las elecciones generales.

El análisis de Schargrodksy

Iván estuvo en los estudios de C5N para desandar el escenario político que presentará el gobierno en las próximas elecciones.