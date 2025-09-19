Ahora que se levantó el secreto pudo saberse que en su declaración el fundador de ‘La Derecha Diario’ aseguró que Diego Spagnuolo le había informado tanto al presidente Javier Milei como a la ministra Sandra Pettovello sobre el entramado de corrupción que involucra a Karina Milei y Lule Menem.

"Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei que esto ya se lo había contado a Pettovello", relató Cerimedo sobre una charla que habría ocurrido en junio de 2024 en Olivos.

Desde el entorno de Pettovello señalaron que no tienen "nada que decir al respecto" y pidieron no ser involucrados en "dichos de terceros".

Pero además, de la declaración de Cerimedo se desprende que Lule Menem tendría incluso más poder que el propio Presidente.