Fernando Cerimedo es un libertario de pura cepa. No sólo es uno de los fundadores de La Derecha Diario y asesoraba personalmente a Javier Milei, sino que su esposa trabajaba en ANDIS bajo las órdenes de Diego Spagnuolo.

Cerimedo confirmó bajo juramento de decir verdad, que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, le habló sobre un "esquema de corrupción" en el organismo.

Además ratificó que Spagnuolo le dijo lo mismo que se escucha en los audios difundidos por un canal de streaming y medios de prensa sobre la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y a su asesor Eduardo "Lule" Menem.

Si bien Cerimedo declaró como testigo, está complicado, no por esta causa sino porque su abogado es el inefable libertario Alejandro Sarubbi Benitez, quien no pudo negar lo que se filtró en los medios aunque intentó bajarle el precio asegurando que regí el secreto de sumario.