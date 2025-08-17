Quedó acorralada
Fernández Barrio quedó acorralada y tuvo que reconocer que lo que hace Milei "es un horror"
El actor Juan Gil Navarro mantuvo un breve intercambio con la periodista Silvia Fernández Barrio en la mesa de Mirtha Legrand. "Es un horror", dijo ella sobre el ataque del presidente a la prensa.
Más allá del impacto mediático por la aparición de Jey Mammón y el picante intercambio que tuvo con Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece, hubo otros invitados en la famosa mesa que también mantuvieron un interesante ida y vuelta.
El actor Juan Gil Navarro y la periodista Silvia Fernández Barrio protagonizaron uno de los mejores momentos del programa al abordar la figura del presidente Javier Milei y sis continuos ataques a la prensa.
"Que te ocurre cuando escuchas a alguien decir 'no odiamos lo suficiente a los periodistas'", le pregunto el actor a la periodista. “Me parece un horror, la frase”, tuvo que reconocer ella, aunque luego aclaró: "Yo no me puse ningún sayo de eso".