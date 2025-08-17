Más allá del impacto mediático por la aparición de Jey Mammón y el picante intercambio que tuvo con Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece, hubo otros invitados en la famosa mesa que también mantuvieron un interesante ida y vuelta.

El actor Juan Gil Navarro y la periodista Silvia Fernández Barrio protagonizaron uno de los mejores momentos del programa al abordar la figura del presidente Javier Milei y sis continuos ataques a la prensa.

"Que te ocurre cuando escuchas a alguien decir 'no odiamos lo suficiente a los periodistas'", le pregunto el actor a la periodista. “Me parece un horror, la frase”, tuvo que reconocer ella, aunque luego aclaró: "Yo no me puse ningún sayo de eso".