Federico Sturzenegger quedó contra las cuerdas nada más y nada menos que en el canal oficialista de TN, y en el programa de Jonatan Viale: el lugar más protegido del planeta para cualquier miembro del gobierno.

Así y todo, no pudieron hacer caso omiso del escándalo respecto a la distribución de fentanilo adulterado, que hasta el momento mató a casi un centenar de argentinos.

En las últimas horas, el propio diario La Nación dio a conocer una serie de documentos internos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que revela que desde el organismo conocían las graves deficiencias en la fabricación de estos medicamentos pero tardaron varios meses en inhibir su actividad: semanas después de que ya habían salido a la venta.

Por eso, la periodista Guadalupe Vázquez lo arrinconó y le preguntó por esta mortal falta de control de calidad que le costó la vida a decenas de argentinos y las irregularidades en la validación de procesos. Pero el ministro no supo qué responder.

Como si estuviera en un cumpleaños, en primer lugar aseguró que esto ocurrió en 2020, cuando la periodista lo tuvo que corregir. Luego de eso, dio una explicación realmente insólita, con palabras vacías en una frase que no dejó ni un concepto real.