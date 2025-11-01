Cada 30 de octubre el mundo se llena de homenajes, fotos y videos de Diego Maradona por su cumpleaños. Este jueves, el Diez hubiese cumplido 65 años, y no fue la excepción.

En ese marco, el conductor oficialista Eduardo Feinmann criticó la decisión de poner el nombre de Diego Maradona a una ruta. "¿De dónde mierda sacan que los valores del país son los de Maradona?", lanzó al aire.

Sin intentó alivianar su comentario al reconocer el talento deportivo del campeón mundial, igual se mostró molesto con el homenaje. "Jugaba bien a la pelota", afirmó, pero rechazó a Maradona como referente institucional.