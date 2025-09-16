Si hay una regla elemental en cualquier debate, esta es no dejar servida la respuesta para que el contrincante defina. Se nota que Eduardo Feinmann no está muy acostumbrado a confrontar con quienes piensan distinto y no la vio venir.

Bastó que le dijera a Baltasar Lapeña, vocal del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, que si bien pudiera creer que tenía cara de pelotudo, él no lo era, para que el retruque se cayera de maduro.

Lapeña no dudó un segundo y disparó a bocajarro para generar un segmento que se viralizó inmediatamente en las redes sociales.