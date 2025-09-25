Como si el triple femicidio de Florencio Varela hubiese despertado un monstruo, los cruces por el rol del feminismo revivieron en las redes y los canales de televisión.

Eduardo Feinmann hizo gala de todo su machismo y prepotencia para atacar a Myriam Bregman y, de paso cargarse también a todo el colectivo.

Sin hacer nombres salvo el de la dirigente de izquierda, Feinmann también hizo mención a "algunas periodistas inútiles, ignorantes".