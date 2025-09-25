Florencio Varela
Feinmann sobre el triple femicidio: "Veo a mujeres, como Myriam Bregman y todo ese colectivo de inútiles, muy indignadas"
El conductor de A24 usó el asesinato de las tres jóvenes del conurbano, presumiblemente a cargo del narco, para reinstalar su pelea con el feminismo.
Como si el triple femicidio de Florencio Varela hubiese despertado un monstruo, los cruces por el rol del feminismo revivieron en las redes y los canales de televisión.
Eduardo Feinmann hizo gala de todo su machismo y prepotencia para atacar a Myriam Bregman y, de paso cargarse también a todo el colectivo.
Sin hacer nombres salvo el de la dirigente de izquierda, Feinmann también hizo mención a "algunas periodistas inútiles, ignorantes".