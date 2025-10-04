Feinmann se cruzó con Espert, protagonizó un papelón y tuvo que recular por su falsa primicia

Los periodistas más caracterizados de los medios hegemónicos salieron en coro a pedir la cabeza de José Luis Espert, y Eduardo Feinmann se sumó a ese grupo de comunicadores.

En ese marco, Feinmann protagonizó un papelón en redes sociales tras difundir una versión falsa sobre Espert, en medio de las denuncias que lo vinculan con Federico "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

En su cuenta de X (ex Twitter), el conductor de A24 había anticipado que liberal bajaría su candidatura a diputado nacional.

Sin embargo, el propio Espert lo desmintió de inmediato con una respuesta directa y lapidaria. "No me bajo nada".

La respuesta de Feinmann

"Diputado @jlespert lo espero con todo gusto el Lunes 6 de octubre a las 18:30 en los estudios de @A24COM, Av Coronel Niceto Vega 5776. Cualquier cosa preguntar por Edu"