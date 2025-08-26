Ponelo otra vez, viejo
Feinmann se calentó con el director del programa porque le sacaba el tuit de la pantalla cuando lo leía
Eduardo Feinmann y Pablo Rossi analizaban un mensaje de Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, que defendía al gobierno, pero los cambios de cámara volvieron loco al conductor de A24.
Nicolás Wiñazki seguía distraído los comentarios que hacían Eduardo Feinmann y Pablo Rossi sobre un tuit de Fernando Soto, funcionario del gobierno que decía que los audios de Spagnuolo no son prueba suficiente.
Más allá de la validez del argumento -poca, porque lo que pesa acá es la condena social más que la penal- Feinmann fue levantando temperatura con otra cosa.
Al bueno de Eduardo lo sacó de las casillas que el director del programa le sacara de pantalla el tuit que estaba leyendo, al que quería analizar “palabra por palabra”.