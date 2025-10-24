Para algunos será una señal de temor ante unos resultados que no asoman muy promisorios, pero para otros simplemente una forma de atraer votos que se están dispersando.

Eduardo Feinmann les habló a los votantes de la derecha en el AMBA agitando el fantasma que mayor temor produce en ese espacio, el regreso del peronismo.

Como ejemplo marcó que Itai Hagman estaría cerca del 27% en la Ciudad de Buenos Aires, lo que le podría aportar al peronismo cuatro diputados en ese distrito.