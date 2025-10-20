El nuevo caso que sacude al gobierno de Javier Milei salió a la luz tras la difusión de audios que comprometen al diputado nacional Santiago Pauli, representante de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego.

En las grabaciones, tal como adelantó Eduardo Feinmann en A24, el legislador dialoga con un puntero político identificado como "Rolo", contratado por el bloque libertario en la Legislatura provincial.

Durante la charla, Rolo le propone a Pauli vender empanadas entre los militantes para pagar el alquiler y las expensas de los locales partidarios.

El diputado rechaza la idea y le dice que "el tema ya estaba arreglado" con el personal contratado por ese espacio.

Según los audios, el acuerdo consistiría en desviar el plus salarial "desarraigo", de unos 500 mil pesos mensuales, destinado a cubrir traslados y estadías entre Río Grande y Ushuaia, para solventar gastos partidarios de La Libertad Avanza.