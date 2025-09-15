Antes que nada, hay un ser humano que perdió la vida. Esa persona tiene familiares que lo lloran y reclaman que se sepa qué sucedió en su muerte. Uno de ellos es Sergio Maldonado, quien llora la pérdida de su hermano Santiago.

Eduardo Feinmann, mostrando una falta de empatía alarmante, le respondió el mensaje en el cual anunciaba la presentación del libro, que ni siquiera estaba dirigido a él.

"Imposible olvidar: SE AHOGÓ", disparó el periodista, como si sólo se tratara de una discusión teórica, la defensa de un gobierno.

Las reacciones no se hicieron esperar.

La respuesta de las redes

Desde llamamientos a la consideración por las personas cercanas, hasta aclaraciones sobre el hecho, hubo en las devoluciones que le hicieron al conductor de A24.