El gobierno logró el efecto bumerang con la decisión de prohibir que se den a conocer los audios de la hermana del presidente y embestir contra los periodistas que los difundieron.

De distintos sectores políticos y medios de comunicación -con distinta ideología y posición con respecto al oficialismo- se escucharon voces condenando el accionar del gobierno libertario por ir contra la Constitución.

Eduardo Feinmann, insospechado de kirchnerista, cuestionó duramente la decisión por ir contra la democracia, pasando por arriba de los mandatos constitucionales.