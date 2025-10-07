De cara a las elecciones del 26 de octubre, Eduardo Feinmann reveló que Javier Milei recibió una encuesta que encendió las alarmas en la Casa Rosada.

Según el sondeo, La Libertad Avanza pierde por veinte puntos en la provincia de Buenos Aires frente a Unión por la Patria.

El periodista aseguró que los datos muestran un marcado descenso en la intención de voto del oficialismo, especialmente en el conurbano: "20 puntos abajo".

La difusión de esta encuesta se da en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno tras el escándalo por el caso Espert, quien debió bajar su candidatura.