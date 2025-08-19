Llamar feminazi al movimiento feminista es toda una declaración de principios y, por si quedara alguna duda sobre su pensamiento, Eduardo Feinmann le puso más pimienta a sus comentarios.

Después de haber vista la película de Cohn-Duprat, protagonizada por Francella, al conductor de A24 le vino un recuerdo de su malestar en aquellos años de ebullición de la ola verde.

A partir de la denuncia falsa de abuso sexual que ocurre en la película, Feinmann contó que en ese momento desistió de subirse a un ascensor solo con una mujer para que no le ocurra lo mismo que al personaje de Francella.