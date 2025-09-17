El mate
Feinmann caliente con la nota de Pagni a Kicillof: "Le quieren lavar la cara y este es peor que Cristina, más progre, más peligroso"
El conductor de A24 le apuntó a Carlos Pagni, su colega de LN+, por haber entrevistado al gobernador bonaerense al que criticó hasta por tomar mate.
El triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires modificó el escenario interno -donde la pelea con Máximo Kirchner es inocultable- y el externo, al aparecer un presidenciable cuando el gobierno de Javier Milei hace agua.
Eduardo Feinmann tomó nota de esto y empezó a jugar sus cartas. Primero le cantó truco a Carlos Pagni por haberlo invitado a su programa -lo acusó de querer ‘blanquear’ su imagen-, y después el ‘vale cuatro’ al propio Axel Kicillof.
Al gobernador le tiró con todo lo que encontró a mano, desde su participación en la nacionalización de YPF hasta el hecho de que haya tomado mate en un programa nocturno.