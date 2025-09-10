Si esto lo dijera un peronista algunos lo considerarían como una operación contra la salud mental del Presidente, pero es Eduardo Feinmann, quien claramente tiene acceso directo al entorno íntimo del mandatario el que está revelando su situación.

Más allá de la pelea a muerte entre su hermana Karina y su principal asesor, Santiago Caputo, la única, tardía e inútil decisión fue armar una especie de "mesa política" de la que forman parte sus principales colaboradores, lo que le quita toda razón de ser.

Pero además, parece que Milei está molesto porque se tuvo que poner a hacer política y hace días que no puede dedicarse a otra cosa. Como si no fuera justamente eso para lo que lo votaron.