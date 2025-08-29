Eduardo Feinmann tiene llegada directa al Gobierno y hasta manda mensajes directos a través de sus programas, como cuando amenazó veladamente a Diego Spagnuolo.

Pero este viernes, en su programa de Radio Mitre el periodista aseguró que el Gobierno está totalmente desorientado, que no sabe cómo reaccionar ante la denuncia de corrupción que los involucra y tampoco ante la reacción popular que está comenzando a notarse.

Siempre según Feinmann la preocupación sigue siendo que Diego Spagnuolo se presente como testigo arrepentido y desate una tormenta aún peor, pero lo más triste es que ni siquiera pueden anticiparse a lo que pase ya que se enteran de las cosas por los medios de comunicación.