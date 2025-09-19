Eduardo Feinmann parece haber sido otro de los comunicadores que le soltaron la mano al gobierno tras un desastre tras otro, y luego de una serie de derrotas políticas y electorales abrumadoras.

El periodista que antes defendía a capa y espada al gobierno, ahora se mostró muy crítico con las medidas económicas y con la situación actual que parece de no retorno.

En su programa de América, junto a Pablo Rossi, analizó una nueva suba del dólar y el riesgo país, y la postura del gobierno de que tienen "poder de fuego". Por lo que Eduardo aseguró: "Yo esa frase ya la escuché. En el gobierno de Macri la escuché y se la llevaron toda".

Por último, sentenció: "Hagan lo que quieran, total yo soy un mandril, de economista no tengo nada, pero ustedes seguramente en el equipo económico deben saber mucho más que yo".

En ese raid crítico nombró a Bausilli, Toto Caputo y comentó que "hoy empezó una sangría en el Banco Central".