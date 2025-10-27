Ricardo Alfonsín se presentó como candidato a diputado nacional por el espacio de Proyecto Sur, con la intención de posicionarse como una alternativa fuera de la grieta. Sin embargo, no logró superar el umbral electoral.

Con el 41,5 % de los votos, La Libertad Avanza se impuso por un estrecho margen sobre Fuerza Patria, que obtuvo el 40,9 %. Por este motivo, Alfonsín, quedó muy relegado y sin representación en el Congreso.

Al momento de mencionar a los candidatos que no integraran el Congreso, Eduardo Feinmann lanzó una dura frase en su programa de A24: "Ricardo Alfonsín, menos mal que no entró. Tu padre te cagaría a patadas en el orto".