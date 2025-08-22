La preocupación del gobierno está en cómo actuará Diego Spagnuolo frente a la Justicia, sostuvo Eduardo Feinmann, quien le cantó jaque a la administración libertaria.

En un cambio de vereda sorprendente -no lo sería tanto si se comprueba que detrás de los audios está Mauricio Macri como muchos sospechan- muchos comunicadores que bancaban incondicionalmente al gobierno, ahora le dan la espalda.

Uno de ellos es precisamente Feinmann, que adelantó cuál podría ser la movida judicial que pondría en situación terminal a Javier Milei.