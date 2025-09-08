Voto castigo
Feinmann: "No solo no le puso el último clavo al cajón de los K, sino que le sacó la tapa y el muerto está a punto de levantarse"
En su programa de Radio Mitre, Eduardo Feinmann hizo un análisis descarnado de los resultados de las elecciones bonaerenses, poniendo la mira en los errores del gobierno.
"Los periodistas no la vimos venir" se sinceró Feinmann al reconocer que la diferencia de trece puntos a favor del peronismo no la había anunciado ninguna encuesta.
“Fue un castigo a Javier Milei” disparó poniendo la responsabilidad en el presidente y corriéndola del armado provincial de Sebastián Pareja o la falta de aparato en el conurbano.
También se metió en la interna peronista, destacando el triunfo de Axel Kicillof y preguntándose si no barrió la interna con Máximo y Cristina.