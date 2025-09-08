"Los periodistas no la vimos venir" se sinceró Feinmann al reconocer que la diferencia de trece puntos a favor del peronismo no la había anunciado ninguna encuesta.

“Fue un castigo a Javier Milei” disparó poniendo la responsabilidad en el presidente y corriéndola del armado provincial de Sebastián Pareja o la falta de aparato en el conurbano.

También se metió en la interna peronista, destacando el triunfo de Axel Kicillof y preguntándose si no barrió la interna con Máximo y Cristina.