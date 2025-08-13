Fuego amigo
Feinmann: "Es un escándalo lo del caso fentanilo, ya superó la tragedia de Once y no hay ni un solo detenido, no pasa nada"
En su programa en Radio Mitre, Eduardo Feinmann disparó contra el gobierno por ocultar lo que está ocurriendo con el fentanilo adulterado y pidió que rueden cabezas.
El ataque llegó de donde menos se esperaba. Eduardo Feinmann recogió el tema del fentanilo adulterado y la inacción del ministerio de Salud para reclamar que se castigue a los responsables.
El conductor de Mitre lo comparó con otros hechos trágicos del país, como la voladura de la AMIA, la tragedia de Once o el caso de propóleo.
Lejos de cubrir a las autoridades responsables, Feinmann pidió que el gobierno actúe interviniendo el área y apuntó a la justicia para que haya detenidos por no haber realizado los controles necesarios para evitarlo.