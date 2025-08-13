El ataque llegó de donde menos se esperaba. Eduardo Feinmann recogió el tema del fentanilo adulterado y la inacción del ministerio de Salud para reclamar que se castigue a los responsables.

El conductor de Mitre lo comparó con otros hechos trágicos del país, como la voladura de la AMIA, la tragedia de Once o el caso de propóleo.

Lejos de cubrir a las autoridades responsables, Feinmann pidió que el gobierno actúe interviniendo el área y apuntó a la justicia para que haya detenidos por no haber realizado los controles necesarios para evitarlo.