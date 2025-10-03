Los periodistas más caracterizados de los medios hegemónicos salieron en coro a pedir la cabeza de José Luis Espert, y ni siquiera la defensa monolítica de Milei los hizo retroceder.

Tal vez por estrategia política -es difícil pensar un mayor lastre para una lista que tener en su cabeza un dirigente relacionado con el narco-, por espíritu de cuerpo al ver venir la derrota electoral, o por indignación genuina al ver tanta ineptitud junta en su propio equipo, las críticas son cada vez más filosas.

Eduardo Feinmann esmeriló con cuidadosa precisión las mentiras, contradicciones y denuncias que se les atribuyen al inefable dúo Espert-Machado.