Fuego cruzado
Feinmann: "Es mentira que Espert no sabía cuáles eran las actividades de Fred Machado"
En A24, Eduardo Feinmann contó que el candidato libertario José Luis Espert había firmado un contrato de un millón de dólares con el empresario vinculado con el narco.
Los periodistas más caracterizados de los medios hegemónicos salieron en coro a pedir la cabeza de José Luis Espert, y ni siquiera la defensa monolítica de Milei los hizo retroceder.
Tal vez por estrategia política -es difícil pensar un mayor lastre para una lista que tener en su cabeza un dirigente relacionado con el narco-, por espíritu de cuerpo al ver venir la derrota electoral, o por indignación genuina al ver tanta ineptitud junta en su propio equipo, las críticas son cada vez más filosas.
Eduardo Feinmann esmeriló con cuidadosa precisión las mentiras, contradicciones y denuncias que se les atribuyen al inefable dúo Espert-Machado.