Vínculos políticos
Feinmann: "Algunos dicen ir contra la mafia de los medicamentos pero son corruptos, a mí me importan tres carajos los laboratorios"
El conductor de A24 sacó chapa de periodista independiente diciendo que no va a parar hasta desentrañar lo que hay atrás de los casos del fentanilo adulterado y las coimas a los laboratorios.
No es de los que pueden hurgar en su pasado y encontrar limpio el expediente pero Eduardo Feinmann se despegó rápido del escándalo que golpea al gobierno libertario.
Junto a Claudio Zin, dijo que en Estados Unidos “están preocupados por los casos del fentanilo y ahora el de los medicamentos” poniendo en los mercados la mirada reprobatoria.
Par cerrar su exposición marcó que a él no le importan los “vínculos políticos de los laboratorios” y reclamó por la aclaración del tema.