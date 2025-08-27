No es de los que pueden hurgar en su pasado y encontrar limpio el expediente pero Eduardo Feinmann se despegó rápido del escándalo que golpea al gobierno libertario.

Junto a Claudio Zin, dijo que en Estados Unidos “están preocupados por los casos del fentanilo y ahora el de los medicamentos” poniendo en los mercados la mirada reprobatoria.

Par cerrar su exposición marcó que a él no le importan los “vínculos políticos de los laboratorios” y reclamó por la aclaración del tema.